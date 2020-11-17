أشهر الهواتف في الربع الثالث من العام الجاري

أصدرت شركة Canalys المتخصصة بإحصائيات أسواق الإلكترونيات تقريرا كشفت فيه عن الهواتف التي لقيت أكبر إقبال من قبل المشترين في الربع الثالث من العام الجاري.

وتبعا للتقرير الصادر عن الشركة فإن صدارة مبيعات الهواتف في الربع الثالث من العام الجاري كانت من نصيب شركة سامسونغ، والتي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 2% مقارنة بالربع الذي سبقه، إذا باعت ما بين الشهر السادس والشهر التاسع من هذا العام ما يقارب الـ 80.2 مليون جهاز.

أما المرتبة الثانية بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الجاري فاحتلتها شركة هواوي، والتي باعت قرابة 51.7 مليون هاتف، وتلتها شركة Xiaomi التي باعت نحو 47.1 مليون هاتف.

canalys.com

وفي المركز الرابع من حيث مبيعات الهواتف في الفترة المذكورة جاءت شركة آبل التي باعت نحو 43.2 مليون هاتف، وجاءت بعدها شركة Vivo الصينية التي باعت قرابة 31.8 مليون هاتف ذكي.

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ويرى الخبراء أن تأخر شركة آبل وتراجعها إلى المركز الرابع في تصنيف المبيعات مرتبط بتأخرها في طرح أحدث جيل من هواتف آيفون، والمنافسة القوية التي تشكلها باقي الشركات بطرحها لهواتف ذكية ذات مواصفات ممتازة وأسعار منافسة.

المصدر: 3dnews