هكذا سيكون أقوى هواتف الفئة "S" من سامسونغ

انتشرت في العديد من المواقع وصفحات الإنترنت مؤخرا تسريبات تتعلق بمواصفات هاتف Galaxy S21 Ultra الذي تطوره سامسونغ ليكون من بين أفضل أجهزتها الذكية القادمة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف المنتظر من المفترض أن يحصل على شاشة OLED بمقاس 6.9 بوصة، بدقة عرض (3400/1440) بيكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا وتدعم تقنية LTPO، كما سيكون بإمكان المستخدم التحكم بمعدل تردد الشاشة في هذا الهاتف لتحديد معدل استهلاك طاقة البطارية.

S21 U

WQHD + LTPO 120Hz

Support 45W

108MP HM3

Almost equal width bezel — Ice universe (@UniverseIce) November 10, 2020

وتظهر الصور المسربة لهذا الهاتف أيضا أنه سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة مثبتة في إطار مستطيل على يسار الواجهة الخلفية، ومن المفترض أن تحصل هذه الكاميرا على مستشعر بصري من نوع HMD3 بدقة 108 ميغابيكسل، وعلى تقنية التقريب الرقمي للصورة بمعدل X50.

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أما البطارية في هذا الجهاز فستكون بسعة 4500 ميلي أمبير تبعا للتسريبات، وستحصل على ميزة الشحن السريع عبر شاحن باستطاعة 45 واطا، والكاميرا الأمامية ستكون مثبتة أعلى ومنتصف الشاشة.

المصدر: 3dnews