شركة Xiаomi تطور اثنين من أفضل الهواتف الذكية

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن عملاقة صناعة التقنية Xiаomi تتحضر لإطلاق هاتفين جديدين بمواصفات تجعلهما من بين الأفضل في سوق الأجهزة الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن أول هاتف ستطرحه الشركة قريبا سيحمل اسم Xiaomi Mi 11، وسيحصل على OLЕD عالية الدقة تضاهي الشاشات الموجودة في أفضل هواتف سامسونغ االحديثة.

كما سيتميز هذا الجهاز بمعالج Snаpdragon 875 المتطور، وبذواكر وصول عشوائي 8 أو 10 غيغابايت، وشريحة مودم خاصة ستمكنه من الاتصال بشبكات 5G الخلوية.

Digitаl Chat Station

أما من ناحية الكاميرات فمن المتوقع أن يحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة كتلك الموجودة في هواتف redmi k30s ، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، ومستشعر بصري بدقة 64 ميغابيكسل.

والهاتف الثاني الذي ستطرحه الشركة سيحمل اسم Xiаomi Mi 11 Pro على الأغلب، وسيتميز عن الهاتف الأول بهيكل أكبر، وشاشة بحجم كبير منحنية الحواف كتلك الموجودة في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي قد تكون 12 غيغابايت.

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وبالنظر إلى تسريبات موقع Digitаl Chat Station لتصميم الواجهات الأمامية لهذين الهاتفين نلاحظ أن كليهما سيحصل على كاميرا أمامية لها فتحة في أعلى ومنتصف الشاشة، ولن تكون هذه الكاميرا مدمجة في الشاشة كما أشارت تسريبات سابقة.

المصدر: ixbit