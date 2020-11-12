الصين تسجل براءة اختراع لهاتف بـ 8 كاميرات!

ذكر موقع LetsGoDigital أن شركة صينية سجلت براءة اختراع جديدة لهاتف متطور سيحصل على 8 كاميرات أساسية.

وتبعا للموقع فإن شركة Lens Technology Co الصينية كانت قد تقدمت بطلب لتسجيل براءة الاختراع لتطوير للهاتف الجديد منذ مدة، وتمت الموافقة على الطلب في أكتوبر العام الجاري، وأن الشركة المذكورة تتعاون مع عدة شركات كبيرة في مجال تقنيات الهواتف منها آبل وسامسونغ وهواوي وغيرها.

وبالنظر للصور المسربة لتصميم الجهاز الجديد نلاحظ أنه سيحصل على 8 كاميرات أساسية على واجهته الخلفية، ثبتت كل كاميرتين منها في إطار مائل على إحدى زوايا الواجهة.

ويعتقد الخبراء في LetsGoDigital أن كاميرات هذا الهاتف ستحوي عدسات لتصوير العريض، وعدسات للتصوير الفائق العرض، وعدسات للتصوير المركب، وأثناء التصوير سيعتمد الهاتف على بعض هذه العدسات أو جميعها معا تبعا لوضعية التصوير.

كما لاحظ الخبراء أن مصابيح الإضاءة الخاصة بكاميرات هذا الهاتف تتوضع في الإطارات الجانبية ما بين كل عدستين، وأن فتحة المايكروفون موجودة أعلى ومنتصف الواجهة الخلفية، أما الواجهة الأمامية للهاتف فتخلو من الفتحات المخصصة لصور السيلفي، ما يعني ان هذه الكاميرا قد تكون مدمجة في الشاشة على الأغلب.

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وأشارت المادة التي نشرها موقع LetsGoDigital أن الهدف من تسجيل براءة الاختراع المذكورة غير معروف بعد، فمن الممكن أن يكون هذا الجهاز مجرد نموذج أولي لأحد الهواتف، أو نموذج واقعي لهاتف سيدخل مرحلة الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المدونين وبعض مواقع الإنترنت المهتمة بشؤون التقنية كانت قد نشرت في وقت سابق صورا تخيلية لهاتف مستقبلي من سامسونغ مجهز بكاميرا أساسية فيها 5 عدسات، من المتوقع أن يحمل اسم Galaxy S21 Ultra، ويطرح في يناير العام القادم.

المصدر: لينتا. رو