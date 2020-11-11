سوني تكشف عن بعض مزايا PlayStation 5 الجديدة قبل إطلاقها

تستعد شركة سوني لإطلاق منصة الألعاب الإلكترونية الجديدة PlayStation 5 بشكل رسمي في 12 نوفمبر الجاري، لذا سربت لمحبي تقنياتها بعض المعلومات عن المزايا التي ستحصل عليها هذه المنصة.

وفي الإجابة عن تساؤلات المستخدمين حول ماهية الألعاب التي ستحصل عليها المنصة الجديدة وشروط اللعب قالت سوني على موقع PlayStation على الإنترنت إن ألعاب منصتها الجديدة لن تكون لها قيود جغرافية تتعلق بالبلدان، أي أن المستخدمين سيكونون قادرين على تشغيل لعبة مخصصة لليابان مثلا من أي بلد آخر.

كما أشارت الشركة على الموقع إلى أن منصتها الجديدة ستطرح بلون واحد فقط عند بداية المبيعات، كما أنها لاتنصح المستخدمين بشراء أقراص التخزين للمنصة مباشرة بعد اقتنائها كونها ستنشر لاحقا قائمة بأنواع أقراص التخزين الداخلية والذواكر التي تتوافق مع المنصة بشكل جيد.

وأعلنت الشركة أيضا أن PlayStation 5 ستدعم خدمات PlayStation Now ، أي أنها ستكون قابلة لتشغيل ألعاب النموذج الرابع والثالث والثاني من منصات PlayStation، كما أن ألعابها ستوفر للمستخدم شعورا أكبر بواقعية الأصوات عبر تقنيات الصوت الثلاثية الأبعاد، لذا ينصح عند اللعب باستعمال سماعات تدعم تقنية Tempest 3D AudioTech.

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وستدعم المنصة الجديدة أيضا تبعا لسوني إمكانية التحكم بالألعاب عبر الحواسب واستخدام الفأرة الإلكترونية أو ألواح المفاتيح للعب.

المصدر: 3dnews