شركة OnePlus ستتحدى سامسونغ بهواتف متطورة

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة OnePlus تعمل على تطوير مجموعة جديدة من الهواتف التي ستشكل منافسة كبيرة لهواتف سامسونغ الحديثة.

وتبعا للتسريبات فإن OnePlus تطور حاليا 3 نماذج من أجهزة OnePlus 9، وستطرح هذه الأجهزة في النصف الاول من العام القادم بمواصفات متطورة.

وستتميز هذه الهواتف بمعالجات ثمانية النوى من نوع Snаpdragon 875 قادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بكل سلاسة، وبذواكر وصول عشوائي 10 أو 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 و512 غيغابايت، و 1 تيرابايت.

كما ستحصل هياكلها على حماية من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، وبشاشات AMOLED عالية الدقة بتردد 144 هيرتزا، تمكنها من التعامل بسرعة مع الصور والفيديوهات وألعاب الفيديو.

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ومن المفترض أن تزود هذه الأجهزة ببطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير، وميزة الشحن السريع عبر شواحن باستطاعة 65 واطا، وميزة الشحن اللاسلكي عبر شواحن باستطاعة 45 واطا.

المصدر: 4pda