بكاميرا 64 ميغابيكسل.. vivo تكشف عن أحدث هواتف الجيل الخامس

أزاحت شركة vivo الستار عن هاتفها الأحدث المخصص للعمل مع شبكات 5G، والذي صنف من بين أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ وهواوي الحديثة.

ويأتي هاتف vivo S7e 5G الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، أبعاده (161 x 74 x 7.7) ملم، ووزنه 171 غ.

كما زود هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، أبعادها "20:9"، وترددها 120 بيكسلا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م.

ويضمن له الأداء السريع مع البيانات والشبكات معالج Dimensity 720 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه أتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وزودته vivo بنظام تشغيل "أندرويد-10"، وبطارية بسعة 4100 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

المصدر: gsmarena