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الإعلان عن منافس قوي لهواتف سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

الإعلان عن منافس قوي لهواتف سامسونغ
youtube/stonemaster.kevin
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كشفت شركة Oppo عن هاتف متطور جديد بسعر مميز، يتوقع أن يصبح منافسا قويا لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة.

ويأتي هاتف Oppo K7 5G الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار يزن 180 غ، أبعاده (160/74.3/8) ملم، مجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بكسل، ومعدل سطوعها 430 شمعة/م.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى مطور بتقنية (7نانومتر)، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، مزودة بتقنيات التصوير العريض و HDR وتحديد عمق الصورة أوتوماتيكيا، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

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وجهز هذا الهاتف أيضا بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وبمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4025 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: gsmarena

 

 

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