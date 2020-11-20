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تطبيق خرائط غوغل يحصل على ميزات جديدة

العالم الرقمي و Social media

تطبيق خرائط غوغل يحصل على ميزات جديدة
Gettyimages.ru
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في ظل المنافسة الكبيرة التي ظهرت مع إصدار العديد من تطبيقات الخرائط والملاحة الإلكترونية قررت شركة غوغل إدخال ميزات جديدة على تطبيق خرائطها الشهير.

وتبعا للتسريبات فإن النسخة القادمة من تطبيق خرائط غوغل والمخصصة للأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد ستحمل للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة والمهمة.

ومن بين أبرز الميزات التي سيحصل عليها مستخدمو التطبيق إمكانية إرسال الرسائل النصية والاستماع إلى الرسائل الواردة على شكل نصوص مقروءة أثناء استخدام google maps.

كما سيكون بإمكان المستخدمين التحكم بالتطبيق عبر مساعد غوغل الصوتي، ومن خلاله أيضا سيطلبون من التطبيق تشغيل الأغاني والمقاطع الموسيقية.

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وسيصبح التطبيق في نسخته الجديدة قادرا على تلقي المكالمات الواردة إلى هاتف المستخدم وقراءة اسم المتصل بشكل مسموع، وعبر المساعد الصوتي سيتلقى أمرا من المستخدم بالرد على المكالمة أو رفضها.

وبالإضافة إلى كل ما سبق سيكون بإمكان مستخدمي google maps الاعتماد على هذا التطبيق لتشغيل العديد من الخدمات الإلكترونية مثل YouTube Music و Spotify و Google Podcasts.

 المصدر: 3dnews

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