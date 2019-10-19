"غوغل" تعدل خرائطها وتسهل حياة راكبي السيارات

أعلنت شركة "غوغل" عن إدخالها العديد من الميزات على خرائطها الإلكترونية العاملة على أجهزة iOS لتسهيل تنقل السائقين على الطرقات.

وفي بيان على أحد مواقعها الرسمية قالت الشركة "لطالما ساعدت خرائطنا الإلكترونية الناس على التنقل من النقطة A إلى النقطة B بأسهل الطرق الممكنة، لكننا اليوم نضيف المزيد من الأدوات التي تظهر المشاركات التي ينشرها الناس بالوقت الفعلي، لنبقي السائق على اطلاع أكبر عما يدور على الطرقات وهو خلف عجلة القيادة".

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ومن أبرز الميزات التي أضافتها "غوغل" هي تمكين مستخدمي الخرائط من الإبلاغ عن المخاطر أو الأحداث التي تعرقل حركة السير على الطرقات، كالإبلاغ عن وقوع الحوادث وأماكن حدوثها، أو الإبلاغ عن الأماكن التي تجري فيها إصلاحات أو تعديل على الطرقات، أو حتى الإبلاغ عن وجود سيارات معطلة على الطرق.

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كما بات بإمكان مستخدمي Google Maps تحديد أماكن رادارات السرعة على الطرقات، وتنبيه الآخرين لوجودها، والإبلاغ عن أماكن الكاميرات التي وضعت حديثا على تلك الطرق.

وتحمل خرائط "غوغل" العديد من الميزات المهمة التي يجهلها الكثيرون كميزة إيجاد مكان السيارة عند ركنها في أحد المواقف الكبيرة المكتظة بالسيارات، كتلك الموجودة قرب المراكز التجارية الكبرى.

المصدر: وكالات