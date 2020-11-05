إل جي تطور هاتفا بشاشة قابلة للف لا مثيل له!

أشار موقع LetsGoDigital المتخصص بشؤون التقنية إلى أن شركة إل جي تسعى لتطوير هاتف ذكي سيأتي بتقنية لم تشهدها الهواتف من قبل.

وتبعا للموقع فإن شركة إل جي سجلت في أوروبا مؤخرا علامة LG Rollable التجارية التي سيتم تحت شعارها إطلاق الهاتف المذكور.

والمميز في هذا الهاتف هو شاشته المرنة وتصميم هيكله الغريب الذي يسمح بتكبير حجم الشاشة لتصبح كشاشة حاسب لوحي، أو لف الشاشة من على جانبي الجهاز داخل الهيكل ليتحول الجهاز إلى هاتف ذكي بمقاس عادي.

وأشار الموقع إلى أن الهاتف سيطرح مطلع العام الجاري وحينها سيكون بالإمكان الاطلاع على باقي مواصفاته التقنية.

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وكانت شركة إل جي قد كشفت منذ مدة أيضا عن هاتف ذكي "دوار" مزود بتقنيات غير مسبوقة، وعن أول تلفاز في العالم لديه شاشة مرنة قابلة للف داخل الهيكل، ومن حيث المبدأ تشبه شاشة هذا التلفاز شاشة هاتف LG Rollable المنتظر.

المصدر: نوفوستي