إل جي تطرح أول تلفاز في العالم بشاشة مرنة قابلة للف!

أعلنت شركة إل جي عن بدء مبيعات تلفازها الفاخر الجديد Signature OLED R الذي صنف كأول تلفاز في العالم مجهز بشاشة قابلة للف.

والفريد في هذا التلفاز هو أن شاشته المرنة يمكن أن تلتف بشكل جزئي أو كلي داخل القاعدة السفلية للهيكل ليتحكم المستخدم بمقاس الشاشة أو يخفيها بشكل كامل، الأمر الذي يحول هذا الجهاز إلى قطعة أثاث أنيقة وعصرية يمكن استعمالها في كافة أرجاء المنزل دون أن يشكل عائقا مكانيا أو يشغل مساحة كبيرة كما هو الحال مع أجهزة التلفاز الأخرى.

وجاءت شاشة هذا التلفاز يمقاس 65 بوصة، من نوع OLED ما يمنحها إمكانيات كبيرة على عرض الصور عالية الدقة والتحكم بدقة الصورة وميزاتها، فضلا عن استهلاكها القليل للطاقة، أما القاعدة الأساسية له فصنعت من الألومينيوم وأتت بعدة تصاميم لتناسب مختلف الأذواق.

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كما زود هذه الجهاز بمكبرات صوت توزع الأصوات توزيعا سينمائيا ممتازا، وجهز بتقنيات تمكنه من العمل كتلفاز ذكي قادر على الاتصال لاسلكيا مع شبكات الإنترنت والأجهزة الذكية، أما سعره فسيكون نحو 87 ألف دولار.

المصدر: 3dnews