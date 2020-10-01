شركة Xiaomi تكشف عن أحد أفضل أجهزة التلفاز في العالم!

في خطوة جديدة لإثبات تفوقها في عالم الأجهزة الإلكترونية أعلنت شركة Xiaomi عن تلفاز ذكي جديد قادر على العمل مع شبكات 5G، صنف من بين أفضل أجهزة التلفاز الموجودة حاليا وأكثرها تطورا.

وأكثر ما يميز تلفاز Mi TV Master Extreme Edition هو دعمه لتقنية mini-LED الجديدة التي تعتمد على نظام خاص لإضاءة الشاشة يتركز مبدأ عمله على وحدات إضاءة موزعة بطريقة فريدة، ما يساعد على زيادة السطوع ودقة التحكم بالشاشة ويساهم في توفير الطاقة.

كما حصل هذا التلفاز على شاشة كبيرة بمقاس 82 بوصة، معدل سطوعها 2000 شمعة/م، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، ودقة عرضها عالية جدا تعادل (7680/4320) بيكسل، قادرة على عرض صور وفيديوهات بدقة 8K.

وزود هذا الجهاز أيضا بـ 8 مكبرات صوت متحركة توزع الأصوات بصورة احترافية كما في صالات السينما، إضافة إلى تقنيات متطورة لعرض الصور والأصوات مثل تقنية Dolby Vision وتقنية HLG وتقنية HDR10.

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ويمكنه التعامل مع الصور والبيانات بسرعة كبيرة جدا، وكذلك العمل مع مختلف شبكات الإنترنت اللاسلكية، بما فيها شبكات 5G، بفضل معالجه المتطور من نوع Novatek 72685، ومعالج الرسوميات Mali-G51 MP4، والخوارزميات الإلكترونية التي زود بها والتي تعتمد على أنظمة الذكاء الصناعي.

المصدر: 4pda