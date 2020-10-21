بميزات جديدة.. مايكروسوفت تعلن عن تحديث آخر لأنظمة ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت عن بدء طرح التحديث الجديد لأنظمة Windows 10، والذي حمل معه للمستخدمين العديد من الميزات الإضافية.

وأشارت مايكروسوفت في مدونة لها على الإنترنت إلى أن تحديث Windows 10 October 2020 أو ما سمي بـ "Windows 10 20H2" سيكون متاحا قريبا لجميع مستخدمي أنظمة ويندوز عبر الحواسب.

ومن أبرز ما يحمله هذا التحديث تبعا للمطورين هو إصلاح الأخطاء البرمجية في أنظمة ويندوز لتحسين أدائها، إضافة إلى الميزات الجديدة التي تتعلق بأمن بيانات المستخدمين، إذ حصل هذا التحديث على سبيل المثال على خوارزميات بيومترية عبر نظام Windows Hello الذي يتعرف على بصمات وجوه المستخدمين أو بصمات أصابعهم ما سيساعد على حماية بياناتهم وبيانات أجهزتهم عبر هذه التقنيات.

أما ما يتعلق بواجهات الاستخدام فقد حمل التحديث الجديد للمستخدمين بعض التغيرات أيضا، كما تمت إعادة تصميم قائمة "إبدأ" في أنظمة Windows 10، واستبدلت الخلفيات الملونة خلف أيقونات هذه القائمة بخلفية شفافة.

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وتشير بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أيضا إلى أن متصفح Edge مع التحديث الجديد سيحصل على ميزات إضافية أيضا.

المصدر: نوفوستي