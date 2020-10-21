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غوغل تدعم مساعداتها المنزلية الذكية بميزات جديدة

العالم الرقمي و Social media

غوغل تدعم مساعداتها المنزلية الذكية بميزات جديدة
youtube/6 Months Later Reviews
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كشفت شركة غوغل عن عدد من الميزات الجديدة التي ستجعل من مساعداتها المنزلية الذكية Google Assistant أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات الجديدة التي حصلت عليها هذه المساعدات هي صفحة الوسائط التي يمكن للمستخدم من خلالها مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو المميزة التي تناسب مختلف الاهتمامات.

كما أضافت غوغل إلى هذه المساعدات ميزة Communicate التي تسهل على المستخدم التواصل مع جهات الاتصال أو أفراد أسرته، إضافة إلى ميزة Discover التي تساعده على استكشاف الميزات المهمة التي يوفرها له مساعده الذكي.

وحصلت أجهزة Google Assistant أيضا على ميزة Home contro التي يمكن للمستخدم من خلالها التحكم بالعديد من الأجهزة الذكية المرتبطة بمساعده المنزلي والعديد من التقنيات الإلكترونية الأخرى في مختلف أرجاء منزله في حال كان المنزل مجهزا بالتقنيات الذكية.

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ومن الميزات التي حصلت عليها هذه المساعدات أيضا هي صفحة Your morning التي تساعد المستخدم على تنظيم مواعيده الصباحية والاطلاع على حالة الطقس وأهم الأخبار، وتعدل هذه الصفحة خدماتها تبعا للوقت كل يوم لتتناسب مع متطلبات المستخدم في وقتي الظهيرة أو المساء.

المصدر: 3dnews

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