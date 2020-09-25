"إنستغرام" يطور خدمته المنافسة لـ TikTok

أعلن القائمون على "إنستغرام" عن إدخال ميزات جديدة على خدمة Reels الشبيهة بـ TikTok، لجعل الخدمة أكثر عملية، واستقطاب عدد أكبر من المستخدمين.

منذ أن أعلنت "إنستغرام" عن Reels من حوالي الشهرين تقريبا لاقت هذه الخدمة العديد من الانتقادات من قبل المستخدمين كونها توفر لهم إمكانية تسجبل مقاطع فيديو قصيرة مدتها 30 ثانية فقط، فضلا عن افتقارها للعديد من الميزات الموجودة في TikTok.

وتلبية لتطلعات المستخدمين قام مطورو Reels بإدخال ميزات جديدة على هذه الخدمة، إذ أصبح بإمكان مستخدميها حاليا التحكم بمدة مؤقت العد التنازلي لتصل هذه المدة إلى 10 ثوان، كما بات بإمكانهم قص مقاطع الفيديو أو حذفها أوالتحكم ببعض خواصها لتصبح أكثر حيوية وإثارة لاهتمام المتابعين.

وحول الموضوع قالت مديرة إدارة المنتجات في "إنستغرام"، تيسا ليونز : نواصل تحسين Reels استنادا إلى التعليقات التي تردنا من الناس، التحديثات الجديدة ستسهل تصميم وتعديل الفيديوهات".

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ويسعى القائمون على "إنستغرام" بشكل ملحوظ إلى منافسة TikTok بكافة الوسائل، ومنذ مدة أشارت مصادر لصحيفة The Wall Street Journal إلى" أن بعض المستخدمين المشهورين في TikTok والذين لديهم ملايين المتابعين في هذا التطبيق عرضت عليهم مبالغ تقدر بمئات آلاف الدولارات للانتقال إلى خدمة Reels الجديدة، واجتذاب متابعيهم إلى هذه الخدمة ومنصاتها".

المصدر: 3dnews