"إنستغرام" قد تفرض قريبا رسوما على المستخدمين في تغيير جذري لهذا التطبيق الشهير

ما يزال "إنستغرام" أحد أكبر التطبيقات في الشبكات الاجتماعية، وجزء من جاذبيته الكبيرة أنه مجاني تماما للاستخدام.

ومع ذلك، قد يكون هذا على وشك التغيير مع الاعتقاد بأن الشركة المملوكة لـ"فيسبوك" تفكر في إجراء تغيير جذري في خدمتها.

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ووفقا لطلب براءة اختراع جديد، اكتشفه مايك مورفي وفريق من مؤسسة Protocol، يمكن أن يكون "إنستغرام" على وشك تحديد رسوم مالية لأي شخص يريد إضافة روابط إلى المنشورات، وتحديداً في التسميات التوضيحية للصور.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن للمستخدمين إضافة أي نوع من الروابط الخارجية عند نشر رسالة على النظام الأساسي والتي تعد واحدة من أكثر سماته المزعجة.

ولكن هذا قد يكون على وشك التغيير طالما أنك مستعد لدفع الثمن. يبدو أن براءة الاختراع تُظهر نافذة منبثقة ستظهر عند إضافة عنوان URL إلى أي منشورات قد تضيفها.

وبمجرد أن يكتشف "إنستغرام" رابطا، وتظهر رسالة نصها: "هل ترغب في تنشيط الرابط في التسمية التوضيحية الخاصة بك مقابل دولارين؟".

ومن المؤكد أنه من الجيد أن الشبكة الاجتماعية تفكر في السماح للمستخدمين بإضافة روابط خارجية ولكن ما إذا كان الناس على استعداد لدفع هذه الرسوم أم لا يبقى أمرا غير واضح.

ومع ذلك ، قد يكون ثمنا زهيدا يدفعه المؤثرون الذين يحاولون دفع المتابعين إلى مواقع الويب الخارجية.

وبالطبع، هذه مجرد براءة اختراع في الوقت الحالي وليس هناك ما يشير إلى أن "إنستغرام" على وشك البدء في فرض رسوم على مستخدميها في أي وقت قريب.

وفي الواقع، قالت الشركة الآن إنه ليس لديها خطط لتقديم هذا الخيار إلى تطبيقها. وفي تصريح لموقع "ذي فيرج"، قال متحدث باسم الشركة: "ليس لدينا أي خطط لإدخال هذه الوظيفة على إنستغرام".

المصدر: إكسبرس