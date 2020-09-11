شركة Xiaomi تكشف عن واحد من أفضل الهواتف

كشفت شركة Xiaomi بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث Poco X3 NFC الذي صنف كواحد من بين أفضل الهواتف للعام الجاري.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل محمي من الماء والغبار وفق معايير IP53 العالمية، ومزود بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش من نوع Gorilla Glass 5.

وجاءت شاشة هذا الجهاز من نوع LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، وأبعادها "20:0"، وترددها يساوي 120 هيرتزا.

وزود الهاتف بمعالج Snаpdragon 732G الحديث الثماني النوى، المصنف من بين أفضل معالجات الهواتف حاليا، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابابت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة من نوع microSD.

وحصل أيضا على بطارية بسعة 5160 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، إضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

كما دعمته Xiaomi بنظام تشغيل "اندرويد-10" وبتقنية LiquidCool Technology 1.0 Plus الخاصة لتبريد المعالج، وبشرائح للاتصال عبر تقنيات "بلوتوث-5" و Wi-Fi a/b/g/n/ac.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (64+13+2+2) ميغابيكسل، وجهزت بتقنيات التقريب البصري والتقريب الرقمي للصورة، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل مدعمة بتقنيات التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit