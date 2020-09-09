أفضل الهواتف الرخيصة الثمن لهذا العام

نشرت منصة AnTuTu المتخصصة بتقييم الإلكترونيات تصنيفا جديدا للهواتف التي طرحت العام الجاري، وتميزت بأداء جيد وسعر رخيص ومنافس.

وتبعا للتقييم جاء هاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro الذي يبلغ سعره 220 دولارا تقريبا في المرتبة الأولى.

وزود هذاالجهاز بمعالج متطور ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G90T، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع، تضمن له جميعها أداء ممتازا في التعامل مع الإنترنت والألعاب الإلكترونية ثلاثية الأبعاد الحديثة.

كما حصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

youtube/Tech4 Spark

ومن بين أفضل الهواتف التي دخلت في تصنيف AnTuTu الجديد أيضا أجهزة مثل Redmi 9 و Redmi K30 5G و Honor 9X و Redmi K30i 5G و Redmi 10X 5G وHonor Play 4T Pro و Redmi K30 و Redmi K30.

المصدر: فيستي