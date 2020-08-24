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خبير يحذر من أساليب خبيثة للاحتيال عبر "واتس آب"

العالم الرقمي و Social media

خبير يحذر من أساليب خبيثة للاحتيال عبر
Sputnik natalya sileverstova
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يعتبر تطبيق "واتس آب" من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم وأكثرها استخداما، لذا قد يستغل بعض ضعاف النفوس هذا التطبيق للاحتيال على الآخرين.

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ونائب رئيس مؤسسة "روسكاتشيستفو" الروسية، إيليا لويفيسكي: "أغلب عمليات الاحتيال عبر تطبيق واتس آب تتم عبر إرسال روابط خبيثة للمستخدمين تطالبهم بالنقر عليها لتحميل ملف ما أو الوصول إلى موقع معين".

وأضاف الخبير"كقاعدة عامة يستخدم المحتالون أسماء شركات كبيرة في الرسائل التي يرسلونها إلى ضحاياهم، مثل غوغل وآبل وفيسبوك وغيرها، أو يغرون المستخدمين بأرباح ومسابقات وهمية.. من أشهر الرسائل الخبيثة التي انتشرت العام الفائت على سبييل المثال هي تلك التي روجت لكسب 1000 غيغابايت من الإنترنت المجاني بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس واتس آب.. المحتالون يعملون على استنساخ صور وتصاميم لحسابات أخرى في واتس آب لاستعمالها في عمليات الاحتيال، لذا يجب توخي الحذر".

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كما نوه لويفيسكي "بأن الرسائل التي ترد إلى المستخدمين على واتس آب وتطالبهم على سبيل المثال بتقديم معلومات تتعلق بتواريخ ميلادهم أو كلمات المرور الخاصة أو معلومات عن حساباتهم المصرفية هي فخ من المحتالين، فلا توجد هيئات رسمية تطلب من المستخدم مثل تلك البيانات عبر تطبيقات المراسلة".

المصدر: نوفوستي

 

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