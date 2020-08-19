ظهر منذ بداية العام الجاري عدد كبير من الهواتف المميزة والمنافسة، لكن مجموعة صغيرة من هذه الهواتف حققت مبيعات كبيرة وشعبية واسعة لمواصفاته الجيدة وأسعاره المنافسة.

ومن بين هذه الهواتف جاء هاتف realme C3 الذي لا يتجاوز ثمنه الـ 130 دولارا، ولكنه حصل على مواصفات جيدة مثل الكاميرا الثلاثية العدسة بدقة (12+2+2) ميغابيكسل، وشاشة جيدة بمقاس 6.5 بوصة، إضافة إلى معالج ثماني النوى من نوع Mediаtek Hеlio G70، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

ومن بين أكثر الهواتف شعبية هذا العام أيضا جاء Xiaomi Redmi 8، الذي حصل على معالج Quаlcomm Snаpdragon 439 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي4/3 غيغابايت، وكاميرا ثنائية العدسة بدقة (12+2)، ونظام تشغيل Andrоid 9.0 Pie، رغم سعره الذي لا يتجاوز الـ 135 دولارا أيضا.

كما ضمت قائمة الهواتف الأكثر شعبية هذا العام أيضا جهاز vivo Y11، والذي زود بمعالج Quаlcomm Snаpdragon 439، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وشاشة IPS بمقاس 6.3 بوصة بدقة عرض (1544/720) بيكسل، وسعره قرابة الـ 125 دولارا.

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وجاء من بين الهواتف المذكورة أيضا هاتف M11 من سامسونغ، وبنفس الفئة السعرية حصل على معالج Quаlcomm Snаpdragon 450 ثماني النوى، وعلى شاشة 6.4 بوصة بدقة عرض (1560/720) بيكسل، إضافة لبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وكاميرا ثلاثية العدسة بدقة (13+5+2) ميغابيكسل.

المصدر: 4pda