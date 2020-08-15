شركة OPPO تنافس هواوي بهواتف جديدة

أعلنت شركة OPPO الصينية عن نيتها إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف قريبا، لتنافس من خلالها أجهزة هواوي المتوسطة الفئة.

ومن بين أبرز الأجهزة التي ستطرحها OPPO قبل خريف العالم الجاري تبعا للتسريبات هاتف Reno 4 Z 5G و Reno 4 Lite اللذان سيأتيان بمواصفات جيدة وسعر منافس.

وأول هاتف وكما يبين اسمه التجاري سيكون مخصصا للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G، ومن المفترض أن يحصل على شرائح خاصة أيضا تمكنه من العمل مع تقنيات "بلوتوث-5" لنقل البيانات لاسلكيا بصورة سريعة.

كما يفترض أن يزود الجهاز بشاشة عالية الدقة بمقاس 5.57 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات +HD، وعلى بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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أما المعالج فيه فسيكون على الأغلب ثماني النوى من نوع MediaTek Dimensity 720، بتردد 2.5 هيرتز، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

والهاتف الآخر Reno 4 Lite سيحصل على معالج ثماني النوى أيضا من نوع MediaTek، لكن بتردد 2.0 هيرتز، كما سيزود ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وبشاشة بمقاس 6.43 بوصة.

المصدر: 4pda