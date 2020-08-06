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أبل تطلق نسخا جديدة من حواسب iMac

العالم الرقمي و Social media

أبل تطلق نسخا جديدة من حواسب iMac
pexels.com
صورة أرشيفية
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كشفت شركة آبل عن مواصفات النسخ الجديدة من حواسب iMac التي طورتها لتكون من بين أفضل الحواسب المكتبية حاليا.

وتبعا للشركة فإن النسخ العادية الجديدة من هذه الحواسب حصلت على معالجات Intel Core i5 سداسية النوى بتردد 3.1 غيغاهيرتز، وجاءت منها نسخ أقوى بمعالجات Core i7 بتردد يصل إلى 3.8 غيغاهيرتز، كما يمكن طلب نسخ خاصة منها بمعالجات Core i9 يمكنها العمل بتردد يصل إلى 5 غيغاهيرتز.

كما حصلت هذه الأجهزة على عدة خيارات من بطاقات الرسوميات، بطاقات AMD Radeon Pro 5300 بتردد 4 غيغابايت، وبطاقات Radeon Pro 5500 XT، وبطاقات Radeon Pro 5500 XT بتردد 16 غيغابايت.

وزودت آبل هذه الحواسب أيضا بكاميرا ويب متطورة بدقة 1080 بيكسل، وشاشات بتقنيات نانوية خاصة تحسن من دقة الصورة وتحمي عيون المستخدمين من اللمعان المزعج أحيانا.

ولضمان جودة ممتازة للصوت زودت  هذه الأجهزة أيضا بمكبرات صوت معدلة عن تلك المستخدمة في حواسب MacBook Pro، وبوحدة تحكم خاصة تضبط الأصوات  توزعها بدقة .

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وستطرح آبل الحواسب الجديدة بعدة نسخ، نسخة سيكون سعرها 1799 دولارا، ونسخة بسعر 2299 دولارا، ونسخ خاصة بسعر 4999  دولارا.

المصدر: 3dnews

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