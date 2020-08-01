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أبرز مواصفات حواسب Galaxy Tab اللوحية المنتظرة من سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

أبرز مواصفات حواسب Galaxy Tab اللوحية المنتظرة من سامسونغ
youtube/Гарри 3 • Новости Техно
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سربت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية معلومات عن حواسب Galaxy Tab S7 التي ستطلقها سامسونغ العام الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن سامسونغ ستعلن هذا العام عن نموذجين من هذه الحواسب، نموذج عادي سيحمل اسم Galaxy Tab S7، ونموذج أكثر تطورا يحمل اسم +Galaxy Tab S7.

ومن المفترض أن تأتي هذه الأجهزة بمعالجات +Snapdragon 865 القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وأن تزود بذواكر وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت يمكن توسيع سعتها عبر بطاقات ذاكرة من نوع microSD.

كما ستحصل هذه الحواسب على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى قلم S Pen ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

أبرز مواصفات حواسب Galaxy Tab اللوحية المنتظرة من سامسونغ
3dnews

وسيتميز Galaxy Tab S7 بشاشة LTPS LCD بمقاس 11 بوصة، بدقة عرض (1160/1600) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، وببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير.

أبرز مواصفات حواسب Galaxy Tab اللوحية المنتظرة من سامسونغ
3dnews

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أما +Galaxy Tab S7 فمن المتوقع ان يأتي بشاشة بمقاس 12.4 بوصة، بدقة عرض (2800/1752) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا أيضا، ويزود ببطارية بسعة 10000 ميلي أمبير.

المصدر: 3dnews

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