أحدث هواتف Xiaomi المنافسة سيدعم شبكات 5G!

أكدت العديد من مواقع الإنترنت أن شركة Xiaomi ستطلق منتصف الشهر الجاري هاتفا بسعر مقبول وكاميرات ممتازة قادرا على دعم شبكات 5G.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف M2006J10C الجديد سيطرح في الأسواق تحت اسم Redmi K30 Ultra التجاري، وسيكون من بين أفضل الهواتف التي أنتجت هذا العام.

ومن أبرز ما سيميز هذا الهاتف هو شاشة محمية بطبقة زجاج مقاوم للصدمات والخدوش، مقاسها 6.7 بوصة، ودقة عرضها (2400/108) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا.

youtube/TechNick

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج +MediaTek Dimensity 1000، فيه أنوية من نوع ARM Cortex-A77 و ARM Cortex-A55، ومعالج الرسوميات من نوع ARM Mali-G77 MC9، وموديم يمكنه من الاتصال بشبكات 5G.

youtube/TechNick

أما ذاكرة الوصول العشوائي فيه فستكون بحجم 12 غيغابايت وذاكرة التخزين الداخلية 128/256/512 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، والبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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وسيأتي هيكله بوزن 213 غ وأبعاد (163.3/75.4/9.1) ملم، مزودا بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 20 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأساسية فرباعية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 64 ميغابيكسل.

المصدر: 4pda