شركة OnePlus تتحدى هواوي بهواتف متطورة ورخيصة الثمن

بعد ظهور هواتف Nord، بدأت مواقع مختصة بشؤون التقنية بتسريب معلومات تشير إلى أن OnePlus تعمل على تطوير جيل جديد من هذه الأجهزة ستنافس بها هواتف هواوي.

وتبعا للتسريبات فإن الجيل الجديد من أجهزة OnePlus Nord ستأتي بمعالجات ثمانية النوى من نوع Qualcomm Snapdragon690، وستزود بذواكر وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وبذواكر تخزين داخلية بحجم 128 غيغابايت.

والأبرز من ذلك هو أن هذه الأجهزة ستكون قادرة أيضا على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وأن أسعارها ستكون نحو 300 دولار أو أقل بقليل، أي أنها ستكون المنافس الأقوى لهواتف 5G الرخيصة التي تنتجها هواوي.

وكما في أجهزة Nord الحالية من المفترض أن تعتمد الهواتف الجديدة على أجهزة مودم من نوع X52 للاتصال مع شبكات 5G.

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وتعمل هواتف OnePlus Nord الموجودة في الأسواق حاليا بمعالجات Qualcomm Snapdragon 765G ثمانية النوى بتردد 2.4 غيغاهيرتز، وبذواكر وصول عشوائي 8 غيغابات، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت، وزودت بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة من بين أفضل كاميرات الهواتف، أما سعرها فـ 399 يورو.

المصدر: 4apk