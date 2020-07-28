هل صمد أحد أشهر الهواتف الحديثة في مواجهة الكسر والنار؟ (فيديو)

بعد أيام من إطلاق هاتف OnePlus Nord في الأسواق، قررت قناة JerryRigEverything الشهيرة على اليوتيوب استعراض قدرات هذا الهاتف على مواجهة أصعب الاختبارات.

ومثل العادة وكما أخضع فنيو القناة الكثير من الهواتف الأخرى لاختبارت تحمل الخدوش، خضع OnePlus Nord أيضا لهذا الاختبار.

وعندما حاول الخبراء تجريح الشاشة بشفرة حادة أظهرت الطبقة الواقية لها مواجهة جيدة ضد الخدوش صنفت من الدرجة السادسة، وكذلك لم يتأثر عمل ماسح بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة عند تجريح قسم الشاشة الموضوع تحته.

أما الإطار البلاستيكي المحيط بشاشة الهاتف فقد تعرض لتشوهات كبيرة عندما حاول الخبراء تجريحه بالشفرة، وكذلك الأمر كان بالنسبة لطلاء الهيكل.

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ومن بين الاختبارات القاسية التي خضع لها الهاتف أيضا اختبار تحمل النار، إذ عرض الخبراء شاشته للهب ولاعة لمدة 25 ثانية تقريبا، لكن لم تظهر أية علامات حرق تذكر على الشاشة، ولم يتأثر عمل الأخيرة مطلقا.

أما اختبار تحمل الثني فقد أظهر نوعا من ضعف متانة الهيكل، فعندما قام الخبير بثني الهاتف بكلتا يديه تشوه الهيكل وانحنى من المنتصف.

المصدر: JerryRigEverything