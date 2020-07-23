تسريب مواصفات الهاتف القادم من نوكيا

نشر الموقع الإلكتروني لمركز " TENAA" بعض التسريبات التي تكشف عددا من مواصفات الهاتف المنافس الذي ستطرحه نوكيا العام الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد الذي يحمل الرمز TA-1258 سيحصل على هيكل بأبعاد (159.6/77.5/8.5 ) ملم ، سيكون محميا على الأغلب من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية.

كما من المفترض أن يزود هذا الجهاز بشاشة بمقاس 5.99 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD.

وسيعتمد هذا الهاتف أيضا على بطارية بسعة 3040 ميلي أمبير، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 3 غيغابايت.

وستزوده نوكيا على الأغلب بمعالج ثماني النوى من نوع MеdiaTek Helio P22، فيه أنوية من نوع ARM Cortex-A53 بتردد 2.0 غيغاهيرتز، سيعمل مع معالج للرسوميات من نوع IMG PowerVR GE8320.

إقرأ المزيد

كما سيعتمد الهاتف على نظام تشغيل "أندرويد-10" وسيحوي منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن المفترض أن يحصل أيضا على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وعلى ماسح لبصمات الأصابع.

ولم تدل نوكيا بعد بأي تصريحات حول خصائص هذا الجهاز الأخرى أو موعد إطلاقه، لكن التسريبات تشير إلى أن ظهوره في الأسواق سيكون خريف العام الجاري.

المصدر: 4pda