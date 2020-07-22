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لينوفو تعود لسوق الهواتف بجهاز يحوي كاميرا أمامية غير مسبوقة!

العالم الرقمي و Social media

لينوفو تعود لسوق الهواتف بجهاز يحوي كاميرا أمامية غير مسبوقة!
youtube/91technical
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أعلنت شركة لينوفو عن نيتها للمنافسة في سوق الهواتف الذكية عبر جهاز جديد زودته بأفضل المواصفات والتقنيات الحديثة.

وتبعا للإعلانات الترويجية التي نشرتها الشركة فإن هاتفها الجديد الذي سيحمل اسم Legion سيطرح قبل نهاية يوليو الجاري، وسيأتي بهياكل مميزة يوحي تصميمها لانه جهاز مخصص لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وسيحصل الهاتف على شاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، تتميز بتردد عال جدا يصل إلى 144 هيرتزا.

والأبرز من كل ذلك هو الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز والتي ستكون بدقة 20 ميغابيكسل، ومثبتة على محور متحرك يختفي داخل الهيكل، يخرج منه من الجانب الأيسر عند الحاجة لاستعمال الكاميرا، ما سيسهل استخدامها أثناء حمل الهاتف بشكل أفقي خصوصا أثناء التحكم بألعاب الفيديو.

والكاميرا الأساسية للجهاز ستكون ثنائية العدسة بدقة (64+16) ميغابيكسل، أما المعالج فسيكون Snаpdragon 865 Plus ثماني النوى قادر على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية، أما معالج الرسوميات فمن نوع Adreno 650.

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وسيمنح هذا الهاتف سرعة عالية جدا في التعامل مع البيانات ذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، كما سيحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وعلى منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

المصدر: 4pda

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