موتورولا تغير خطتها وتطور هاتفا مميزا قابلا للطي

سربت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض الصور والمعلومات عن هاتف قابل للطي تطوره موتورولا، يختلف بشكل ملحوظ عن هواتف razr الحالية.

وتبعا للتسريبات فإن المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية " USPTO" صادق على براءة اختراع جديدة لموتورولا لتطوير الجهاز المذكور.

وتظهر بعض الصور التي انتشرت لبراءة الاختراع أن الهاتف سيحصل على نتوءات جانبية بارزة وواضحة مكان المفاصل التي سينطوي عندها الهيكل والشاشة.

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كما تبين الصور أن القسم العلوي للهيكل عند الطي سيكون أكبر من القسم السفلي، وعلى هذا القسم ستتوضع كاميرا ثنائية العدسة، ستكون الكاميرا الأساسية للجهاز على الأرجح.

أما القسم السفلي من واجهة الجهاز الخارجية فسيثبت عليه زوج من مكبرات الصوت، واحد في المنتصف وآخر في أسفله.

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ولم تبين الرسومات التوضيحية فيما إذا كان الهاتف سيحصل على كاميرا أمامية أم لا، لكنها تبين أن الشاشة لن تغطي كامل مساحة الواجهة الداخلية، وستحاط بحروف عريضة من الأعلى والأسفل.

ومن المتوقع أن يحصل الجهاز على تقنية eSIM للاتصال مع الشبكات الخلوية دون شريحة كما في نماذج razr الحالية، وربما القدرة على الاتصال بشبكات 5G، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع.

وتعتبر هواتف razr الحالية من بين أكثر الهواتف القابلة للطي شعبية وانتشارا، بفضل تصميمها المميز الذي يجعلها صغيرة وسهلة الحمل أثناء طيها، إضافة إلى سعرها المنافس الأرخص بمرتين تقريبا من هواتف سامسونغ أو هواوي من نفس الفئة.

المصدر: 4apk