ميزات وعيوب في تحديث "ويندوز" الجديد

أعلنت شركة مايكروسوفت مؤخرا عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة "ويندوز" المخصصة لتشغيل الحواسب، لكن بعض المستخدمين وجهوا انتقادات للتحديث المذكور.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن التحديث الجديد يمكن أن يستفيد منه أصحاب أنظمة "ويندوز " ذات النسخ (1803، و1809، و1903، و1909) وكذلك أصحاب بعض نسخ "ويندوز" القديمة التي أطلقت عام 2004.

وتبعا للشركة فإن التحديث حمل معه بعض التعديلات المهمة تخص الثغرات البرمجية في أنظمة "ويندوز"، والأهم من ذلك هو أنه يوفر نسخة جديدة من متصفح Edge لأصحاب الحواسب.

ومع تحميل هذا التحديث سيتغير قليلا شريط المهام في الحواسب، وستختفي فيه الأيقونات القديمة الخاصة بـ Edge وستظهر أيقونات جديدة للمتصفح الأحدث، كما ستضاف اختصارات على سطح المكتب في الحواسب مخصصة للنسخة الجديدة من المتصفح، وعند أول عملية تشغيل للحاسب مع التحديث الجديد ستفتح تلقائيا صفحة مخصصة لاختبار النسخة الجديدة من Microsoft Edge.

وبالرغم من الميزات الجديدة التي حملها التحديث الجديد للحواسب، إلا أن بعض المستخدمين اشتكوا من بطء في عمليات إقلاع حواسبهم بعد تحميلهم له، لذا نصح بعض الخبراء أصحاب تلك المشكلات بإزالة التحديث عبر قائمة الإعدادات في أجهزتهم.

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وتشير مايكروسوفت إلى أن التحديث الأخير قد يظهر لبعض المستخدمين تلقائيا لتحميله في الحواسب، وفي حال لم يظهر يمكن للراغبين بتحميله التوجه إلى صفحة الدعم الخاصة بها، وانتقاء أحد خيارات التحميل وفقا لنسخة التشغيل الموجودة في أجهزتهم حاليا.

المصدر: support.microsoft.