بميزات جديدة.. غوغل تدعم قدرات أشهر تطبيقاتها للتواصل عبر الفيديو

بعد أن أصبح أحد أهم التطبيقات التي يعتمد عليها الملايين للتواصل عبر الفيديو، قررت غوغل تطوير Meet ودعمه بميزات إضافية.

ومن أهم ما وفرته غوغل لمستخدمي Meet هو إمكانية الاستفادة مجانا من التطبيق للاتصال غير المحدود عبر الفيديو حتى نهاية سبتمبر القادم .

كما تختبر الشركة حاليا عددا من الميزات التي ستجعل التطبيق المذكور منافسا أساسيا لتطبيقي "سكايب" و Zoom الشهيرين، من أهمها إمكانية تشفير المكالمات عبر ميزة (end to end)، وإمكانية تمويه الخلفية أثناء مكالمات الفيديو، ليتمكن المستخدمون من الاعتماد عليه في الاجتماعات الخاصة بالعمل من أي مكان يرغبون به.

وتخطط غوغل لجعل تطبيقها المذكور أكثر عملية أيضا عبر واجهات استخدام جديدة، ستستعمل في اتصالات فيديو جماعية تضم 49 شخصا.

وبإمكان منشئ المكالمة تحديد الأشخاص القادرين على الانضمام إلى الاتصال الجماعي، وسيتثنى للمشاركين بالاتصال إظهار الرغبة في الكلام أو تقديم مقترح معين عبر الضغط على رمز خاص، كما يستطيع منشئ المكالمة تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة للتواصل فيما بينها عبر الفيديو.

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والميزة الأبرز والتي بدأت غوغل في اختبارها على أمل أن تدخل على تطبيق Meet قريبا، هي ميزة " إلغاء الضجيج الخارجي"، والتي ستقوم تلقائيا بالتعرف على الأصوات الخارجية التي من الممكن أن تزعج مستخدمي مكالمة الفيديو، وتلغي تلك الأصوات من المكالمة.

المصدر: 3dnews