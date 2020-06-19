بافيل دوروف يهنئ مستخدمي تطبيقه برفع الحظر عن "تليغرام"

هنأ مؤسس "تليغرام"، بافيل دوروف، مستخدمي تطبيقه للمراسلات برفع الحظر عنه في روسيا.

وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الروسية تبعث على التفاؤل.

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ومضى قائلا:" آمل طبعا بأن تستمر تلك النزعة الإيجابية وتستطيع روسيا تحقيق قدراتها الكامنة بمجال الرقمنة".

وأشار إلى أن فريقه كان يحس بدعم مستخدمي "تليغرام" الذين ما زالوا يستخدمون تطبيق المراسلات طيلة فترة الحظر التي دامت عامين.

يذكر أن محكمة موسكو أصدرت في 13 أبريل عام 2018 قرارا قضائيا بفرض قيود على استخدام "تليغرام" في روسيا لعدم تنفيذ القانون الخاص بتقديم مفاتيح لحل شيفرة مستخدميه.

وهل يعني ذلك أن إدارة "تليغرام" قد قدمت المفاتيح؟ - كلا، لكنها وافقت على التعاون مع جهاز الأمن الفدرالي الروسي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا