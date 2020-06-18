هيئة الرقابة الروسية ترفع الحظر عن "تليغرام"

رفعت هيئة الرقابة الروسية بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الروسي القيود المفروضة على الوصول إلى تطبيق "تليغرام" للمراسلات.

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جاء ذلك عقب الموافقة على تعاون "تليغرام" مع جميع شركات الإنترنت العاملة في روسيا لمنع انتشار المعلومات الإرهابية والمتطرفة، والمواد الإباحية للأطفال، والترويج للانتحار والمخدرات، وهو ما علقت عليه الهيئة بأنها "تقدر رغبة مؤسس التطبيق، بافل دوروف، للمساعدة في مكافحة التطرف والإرهاب".

وكان دوروف قد أعلن، 4 يونيو الجاري، في قناته على "تليغرام"، أن الخدمة طوّرت من إمكانياتها في الكشف عن الدعاية المتطرفة وإزالتها. في الوقت نفسه أشار إلى سياسة الخصوصية، وقال إن خصوصية الرسائل محفوظة.

وكانت الهيئة قد حظرت الوصول إلى "تليغرام" في أبريل 2018، عقب رفض بافل دوروف إعطاء مفاتيح التشفير لهيئة الأمن الفدرالي. على الرغم من ذلك ظل التطبيق متاحا على "آب ستور" و"غوغل بلاي".

المصدر: RT