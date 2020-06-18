شركة Lenovo تكشف عن حاسب 5G بسرعة أداء مذهلة! (فيديو)

أعلنت العملاقة الصينية Lenovo رسميا عن حاسبها المحمول الجديد المخصص للعمل مع شبكات 5G، والذي يتمتع بسرعة تحميل للبيانات تصل إلى 2000 ميغابايت/ثا.

ويأتي الحاسب الجديد Lenovo Flex 5G بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك بوزن 1350 غ، وأبعاد (322,5/ 216 / 15,2) ملم، مجهز بشاشة IPS تعمل باللمس بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها تعادل (1920/1080) بيكسل، ويمكن طيها بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى ما يشبه الحاسب اللوحي.

أما سرعته الكبيرة في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت فيضمنها معالج Snapdragon 8cx، وموديم خاص للعمل مع شبكات 5G، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0 بحجم 256 غيغابايت.

Here's the first 5G speed test on the new @Lenovo Flex 5G, coming to @Verizon on June 18. Big props to Lenovo and @Qualcomm for designing a 2-in-1 laptop that consistently cracks 2Gbps when on 5G Ultra Wideband. pic.twitter.com/aCqzo1GAed — George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) June 16, 2020

وجهز هذا الحاسب أيضا ببطارية باستطاعة 60 واطا تكفيه ليعمل لنحو 25 ساعة، وماسح لبصمات الأصابع لفك قفل الشاشة وحماية البيانات، وتقنية التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية.

والمميز فيه هو احتواؤه على منفذ nano SIM مخصص لبطاقات الاتصال مع الشبكات الخلوية، وتقنية Esim للاتصال الخلوي، إضافة إلى تجهيزه بقلم ذكي للكاتبة والرسم على الشاشة، ومنفذي Type-C و USB 3.1 Gen 1.

وسيبدأ بيع هذا الجهاز في الولايات المتحدة اعتبارا من 18 يونيو الجاري بسعر 1399 دولارا.

المصدر: ixbt