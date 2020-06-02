تحديث جديد يحمي أجهزة آبل من الاختراق

لم يمض أسبوعان على إعلان شركة آبل عن نسختها الجديدة من نظام iOS، حتى أطلقت الشركة تحديثا آخر للنظام لحماية مستخدمي أجهزتها من خطر الاختراق.

وأشارت الشركة في مدونة لها على الإنترنت إلى أن التحديث الجديد لنظام iOS بنسخته 13.5.1 حصل على تعديلات تقنية توفر حماية أمنية أكبر لبيانات المستخدمين، ويعالج ثغرات برمجية كان من الممكن استغلالها لاختراق أجهزتهم الذكية.

وأوضحت أن التحديث سيشمل العديد من أجهزتها وهواتفها بمافيها: هواتف iPhone 6s وهواتف آيفون الأحدث منها، حواسب iPad Air 2 وجميع حواسب آبل اللوحية الأحدث منها، وكذلك أجهزة iPad mini 4 وجميع نسخ iPad mini الأحدث منها، إضافة إلى أجهزة iPod touch من الجيل السابع.

ويمكن للراغبين بالحصول على التحديث الجديد الدخول إلى موقع الدعم التقني الخاص بأجهزة آبل على الإنترنت، واختيار نوع جهازهم الذكي والضغط على الخيار المكتوب باللون الأزرق بجانب نوع الجهاز وتثبيت النسخة الحديثة.

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وتجدر الإشارة إلى أن آبل كانت قد أعلنت منذ مدة عن إطلاقها لنسخة 13.5 من نظام iOS، والتي زودتها بميزات تهم المستخدمين في زمن انتشار عدوى كورونا.

المصدر: appleinsider