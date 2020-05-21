آبل تضيف ميزات مهمة لأجهزتها في زمن كورونا

أعلنت شركة آبل عن إطلاق نسخة جديدة من نظام التشغيل الخاص بأجهزتها، مزودة بميزات عملية تهم المستخدمين في زمن انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأشارت آبل إلى أن النسخة الجديدة 13.5 من نظام iOS المخصص لأجهزتها الذكية حصلت على تعديلات مهمة في ميزة Face ID المخصصة لفك قفل شاشة الهاتف.

فمع التعديلات الجديدة بات بإمكان المستخدم الاعتماد على Face ID لفك قفل الشاشة بشكل أسرع وهو يرتدي الكمامة،وبات بإمكانه تحريك إصبعه من الجهة السفلية للشاشة إلى الجهة العلوية أثناء استعمال هذه الميزة ليظهر له فورا خيار إدخال كلمة المرور.

كما تدعم النسخة الجديدة من iOS تطبيقات API التي تسمح للأجهزة الذكية بتبادل البيانات عبر البلوتوث، وتحذير المستخدم عندما يكون قريبا من شخص مصاب بعدوى"كوفيد-19".

ixbt.com

وفي هذه النسخة أيضا أصبح بإمكان المستخدم التحكم بمكالمات الفيديو الجماعية عبر FaceTime بشكل أفضل، وإيقاف التغيير التلقائي الذي يتحكم بحجم نوافذ صور المشاركين في المكالمة.

المصدر: ixbit