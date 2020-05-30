هواوي تعلن عن موعد إطلاق أحدث هواتفها

أعلنت Honor التابعة لهواوي الـ 3 من يونيو القادم موعدا رسميا للإعلان عن هاتف Play 4 Pro المخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، بلون أزرق مميز، تزينه رسومات خاصة ستظهر في العديد من هواتف 5G القادمة من هواوي.

وسيحصل هذا الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.57 بوصة، بأبعاد "19.5:9"، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، محمية بطبقة خاصة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

وستزوده هواوي بمنفذين لبطاقات الاتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ 2.0, Type-C 1.0، ومنفذ USB On-The-Go.

كما سيحصل على ماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بشاحن سريع (40 واطا)، إضافة إلى إمكانية الاتصال بالأجهزة الذكية والإلكترونيات عبر تقنية "بلوتوث-5"، وأنظمة A-GPS و GLONASS و BDSلتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

إقرأ المزيد

أما معالجه فسيكون ثماني النوى من نوع Kirin 820 5G، مطور بتقنية (7نانومتر)، بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج الرسوميات Mali-G57، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت.

وفيما يخص الكاميرات فإن الكاميرا الأساسية ستكون ثلاثية العدسة بدقة بدقة 48 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون ثنائية بدقة (16+2) ميغابيكسل.

المصدر: gsmarena