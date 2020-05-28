سامسونغ تدعم هواتف 5g متوسطة الفئة بمعالج جديد

أعلنت شركة سامسونغ عن معالج جديد طورته ليعمل مع الهواتف المتوسطة الفئة القادرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخلوية.

وأشارت الشركة إلى أن معالجها الجديد Exynos 880 طور بتقنية (8نانومتر)، ويعتمد في أدائه على 8 نوى، 6 أنوية من نوع Cortex-A55 تعمل بتردد يصل إلى 1.8 غيغاهيرتز، ونواتان من نوع Cortex-A77 بتردد يصل إلى 2 غيغاهيرتز.

ويمكن لهذا المعالج توفير إمكانية الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية عبر مودم مدمج sub-6GHz، والذي يوفر سرعة تحميل للبيانات تصل إلى 1.2 غيغابايت/ثا.

كما يحوي المعالج الجديد شريحة إلكترونية لمعالجة الرسوميات من نوع Mali-G76 MP5، ويسمح لكاميرات الأجهزة والهواتف الذكية التي يعمل فيها بتوثيق فيديوهات بدقة (2520/1080) بيكسل، ويمكنه التعامل مع كاميرات الهواتف التي تأتي بدقة 64 ميغابيكسل، فضلا عن قدرته على التعامل مع ذواكر الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X، وذواكر التخزين الداخلية eMMC 5.1 و UFS 2.1.

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ويأتي إعلان سامسونغ عن هذا المعالج تزامنا مع إعلان شركة vivo الصينية عن هاتفها الأحدث Y70s 5G، الذي يعتمد على هذا النوع من المعالجات، والمتوقع طرحه في الأسواق العام الجاري.

المصدر: gsmarena