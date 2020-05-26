سامسونغ تثبت أقدامها في سوق الهواتف الرخيصة بجهازين جديدين

بالرغم من منافستها لآبل بأحدث الهواتف وأكثرها تطورا، لم توفر سامسونغ جهدا في التركيز على سوق الأجهزة الذكية المتوسطة الفئة أيضا هذا العام.

ولتحقيق هذه الغاية تسعى سامسونغ قبل نهاية العام الجاري إلى إطلاق مجموعة واسعة من الهواتف التي تتصف بميزات ممتازة، وتتراوح أسعارها ما بين 130 و300 دولار.

ومن بين هذ الأجهزة المنتظرة من سامسونغ سيكون هاتفا Galaxy M31s وGаlaxy M51، اللذين سيحملان علامتي SM-M317F و SM-M515Fالتجاريتين، والمفترض أن يتم الكشف عنهما رسميا مطلع يونيو القادم.

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ومن المفترض أن تزود سامسونغ الهاتفين بكاميرات ثلاثية العدسة، شبيهة من حيث التصميم الخارجي بالكاميرات الموجودة في هواتف الفئةS، وأن تحصل هذه الكاميرات على مستشعر بصري من نوع ISOCELL Bright GW1، بدقة 64 ميغابيكسل.

وسيحصل الجهازان أيضا على هياكل مقاومة للماء والغبار، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، أما نظام التشغيل فيهما فسيكون Android 10، مع واجهات One UI 2.0، والبطارية ستكون بسعة 4000 ميلي أمبير.

المصدر: ixbit