"فيسبوك" تحمي مستخدميها من الاحتيال الإلكتروني

باتت عمليات الاحتيال الإلكتروني من أشهر الطرق التي تستخدم لخداع الناس وابتزازهم، لذا طورت "فيسبوك" آليات جديدة لحماية مستخدميها الذين يعتمدون تطبيق"مسنجر" للتواصل والمراسلة .

وتشير بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية إلى أن القائمين على تطبيق التراسل "مسنجر" التابع لـ "فيسبوك" طوروا ميزات جديدة لهذا التطبيق لحماية مستخدميه من عمليات الاحتيال.

ومن بين هذه الميزات هو ظهور رسالة تحذيرية للمستخدم في حال تلقى رسالة مريبة من أشخاص مجهولين أو لا ينتمون لدائرة أصدقائه على "مسنجر"، حيث سيظهر التحذير على هيئة نافذة منبثقة داخل التطبيق.

والهدف من هذه الميزة وفقا للخبراء هو تنبيه المستخدمين إلى الرسائل التي قد يتلقوها، والتي أرسلت إليهم من حسابات إلكترونية هدفها خداعم أو ابتزازهم ماديا.

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كما ستظهر ميزة أخرى في تطبيق "مسنجر" ستحذر المستخدمين في حال استخدام أحد ما اسم الحساب التابع لأحد أصدقائهم في التطبيق، أو في حال تلقيهم رسائل من حسابات مزورة تحاول انتحال هوية أحد الأصدقاء.

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وكذلك سيتلقى مستخدمو "مسنجر" الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما تنبيهات في حال أرسلت إليهم رسائل من شخص بالغ لا ينتمي إلى مجموعة أصدقائهم على التطبيق، لتحذرهم من التفاعل معه في حال كانوا لايعرفونه جيدا.

المصدر: 3dnews