"فيسبوك" تعلن عن خدمة تسهل التجارة عبر الإنترنت

أعلنت شركة "فيسبوك" عن خدمة جديدة ستسهل على الشركات والمنتجين عرض منتجاتهم من خلال منصاتها الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أن خدمة Facebook Shops والتي ستتوفر للمستخدين مجانا، ستمكن أصحاب الشركات من صنع قوائم لمنتجاتهم على صفحاتهم الخاصة أو التجارية في منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وعرض هذه القوائم للعملاء عبر تلك الصفحات، أو عبر ميزة "القصص" في "إنستغرام".

وستساعد هذه الميزة أيضا المستفيدين منها من وضع علامة خاصة على المنتجات أثناء ترويجهم لها عبر ميزة البث المباشر في تلك المنصتين، وستقود هذه العلامة مشاهدي البث إلى صفحات إنترنت خاصة لشراء المنتجات.

Today we're introducing Facebook Shops, which will make it easy for businesses to set up a single online store on both @facebookapp and @instagram, and soon @messenger and @WhatsApp too pic.twitter.com/bBloRGBFzP — Facebook (@Facebook) May 19, 2020

كما أوضحت "فيسبوك" أن هذه الميزة ستتطور لتمكن المستخدمين مستقبلا من عرض المنتجات عبر تطبيقات أخرى تابعة لها مثل "واتس آب" و"مسنجر" و"انستغرام دايريكت".

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وحول الموضوع قال مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ:"إنها تجربة بسيطة، وستساعد في دعم مبيعات الشركات الصغيرة".

المصدر: 3dnews