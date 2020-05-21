 
مباشر

"فيسبوك" تعلن عن خدمة تسهل التجارة عبر الإنترنت

العالم الرقمي و Social media

Reuters FW1F/Bill Berkrot
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nx30

أعلنت شركة "فيسبوك" عن خدمة جديدة ستسهل على الشركات والمنتجين عرض منتجاتهم من خلال منصاتها الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أن خدمة Facebook Shops والتي ستتوفر للمستخدين مجانا، ستمكن أصحاب الشركات من صنع قوائم لمنتجاتهم على صفحاتهم الخاصة أو التجارية في منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وعرض هذه القوائم للعملاء عبر تلك الصفحات، أو عبر ميزة "القصص" في "إنستغرام".

وستساعد هذه الميزة أيضا المستفيدين منها من وضع علامة خاصة على المنتجات أثناء ترويجهم لها عبر ميزة البث المباشر في تلك المنصتين، وستقود هذه العلامة مشاهدي البث إلى صفحات إنترنت خاصة لشراء المنتجات.

كما أوضحت "فيسبوك" أن هذه الميزة ستتطور لتمكن المستخدمين مستقبلا من عرض المنتجات عبر تطبيقات أخرى تابعة لها مثل "واتس آب" و"مسنجر" و"انستغرام دايريكت".

إقرأ المزيد
شركة
شركة "فيسبوك" تشتري موقع "غيفي" لدمجه مع إنستغرام

وحول الموضوع قال مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ:"إنها تجربة بسيطة، وستساعد في دعم مبيعات الشركات الصغيرة".

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا