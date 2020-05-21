ميزات جديدة وخصائص أمان في النسخ القادمة من متصفح Chrome

أعلنت شركة غوغل مؤخرا عن عدد من الميزات الجديدة التي ستحصل عليها نسخ متصفح Chrome التي ستتاح للمستخدمين خلال أسابيع.

وستقدم غوغل في نسخ Chrome القادمة خيارا جديدا يدعى Enhanced Safe Browsing أو "التصفح الآمن المحسن"، والذي سيشارك المستخدم من خلاله شركة غوغل عناوين وأسماء المواقع الإلكترونية غير الشائعة، ما سيمكن الأخيرة من إجراء تحليلات تساعدها على اكتشاف المواقع المشبوهة التي قد تستغل في اختراق حسابات المستخدمين وأجهزتهم الإلكترونية.

كما سيحصل أيضا على ميزة DNS-over-HTTPS، والتي ستعزز خصوصية بيانات المستخدمين التي تتعلق بالتصفح الإلكتروني، وتمنع تسربها لأي جهة أخرى غير غوغل، وتحد من الهجمات الإلكترونية التي تعتمد على بروتوكولات التصفح غير المشفرة.

كما ستتحسن في نسخ Chrome الجديدة ميزات Safety Check التي ستسمح لغوغل بتحذير المستخدم في حال اكتشاف خروقات لكلمات المرور التي يخزنها على خوادمها أو متصفحاتها.

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وكانت غوغل قد أعلنت منذ مدة أيضا أن متصفحها الإلكتروني الجديد سيحصل على واجهات جديدة وميزات خاصة ستسهل على المستخدم إمكانية ترتيب التبويبات والصفحات التي يستعملها أثناء استخدام الإنترنت، وجمعها في حزم تسهل عليه الوصول إلى البيانات بسرعة أثناء العمل.

المصدر: 3dnews