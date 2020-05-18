غوغل تخلص Chrome من إحدى أهم مشكلاته

بالرغم من استخدامه الواسع النطاق واعتماده كمتصفح أساسي من قبل الملايين حول العالم، يعاني Chrome حتى اليوم من مشكلات أرقت المستخدمين لسنوات.

وأشارت غوغل في مدونة لها مؤخرا إلى أن من بين أكبر المشكلات التي يعاني مستخدمي Chrome هي مشكلة "الإعلانات الكبيرة" أي التي تتصف بأحجام تحميل بيانات كبيرة، لذا بات من الضروري تجنيب المستخدمين من هذا النوع من الإعلانات.

وأوضحت أنها بدأت باختبار ميزة جديدة ستخلص مستخدمي Chrome من هذه المشكلة، وستمنع ظهور عدة أنواع من الإعلانات للمستخدمين، بما فيها الإعلانات التي تشغل أكثر من 4 ميغابايت من بيانات الشبكة، أو الإعلانات التي تستهلك 60 ثانية أو أكثر من مدة استخدام معالج الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، ما سينعكس إيجابا على سرعة استخدام الإنترنت عند المستخدمين، ويساهم بشكل فعال في ترشيد استهلاك البيانات التي قد تكلفهم نفقات إضافية.

وقالت غوغل في المدونة أيضا: "اكتشفنا مؤخرا أن جزءا من الإعلانات يستهلك حصة غير متناسبة من موارد الجهاز، مثل البطارية وبيانات الشبكة، دون علم المستخدم بذلك، المتصفح سيقوم بحظر الإعلانات التي سيزيد مقدار بياناتها عن حد معين، وستظهر رسالة للمستخدم بأن الإعلان قد تم إخفاؤه".

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ومن المتوقع أن تبدأ غوغل بتطبيق هذه الإجراءات في متصفحها اعتبارا من أغسطس القادم، بعد طرحها لنسخة جديدة محسنة من متصفح Chrome، ضمنتها العديد من المزايا المهمة الأخرى مثل ميزة تساعد المستخدمين على ترتيب التبويبات.

المصدر: 3dnews