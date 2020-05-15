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غوغل تسهل استخدام متصفح Chrome بميزة جديدة

العالم الرقمي و Social media

غوغل تسهل استخدام متصفح Chrome بميزة جديدة
Reuters SL/
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أعلنت شركة غوغل عن ميزة جديدة ستظهر في متصفح Chrome قريبا، لتجعل من استخدامه أسهل وأكثر عملية.

وأشارت الشركة في موقعها الرسمي إلى أن ميزة  Tab Groups التي تختبرها حاليا في النسخة التجريبة Chrome Beta ستظهر قريبا في نسخ متصفحها الرسمية.

وستساعد الميزة الجديدة مستخدمي متصفح Chrome على تجميع التوبيبات في التطبيق بالطريقة التي تناسبهم، وترتيبها في مجموعات تتعلق كل مجموعة منها بموضوع معين، ما سيسهل من سرعة التنقل بين الصفحات المفتوحة أثناء العمل.

غوغل تسهل استخدام متصفح Chrome بميزة جديدة
blog.google/

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم الضغط على التبويبة المفتوحة في المتصفح بزر الفأرة الأيمن، ومن ثم النقر على خيار Add Tab to Group، وبعدها اختيار اسم للمجموعة التي سيوضع فيها التبويب ولون مميز للمجموعة.

غوغل تسهل استخدام متصفح Chrome بميزة جديدة
blog.google/

ويمكن للمستخدمين حاليا تجربة هذه الميزة عبر التوجه إلى موقع غوغل الرسمي على الإنترنت وتحميل النسخة التجريبية من متصفح غوغل Chrome Beta.

المصدر: 9to5google

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