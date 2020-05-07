آبل تطلق نسخا مطورة من حواسب MacBook

تستعد شركة آبل لإطلاق نسخ معدلة من حواسب MacBook Pro الشخصية، مزودة بميزات وتقنيات جديدة كليا.

ومن أهم ما ستحصل عليه الحواسب الجديدة وفقا للتسريبات هو لوحات مفاتيح جديدة من نوع Magic Keyboard، تتميز بمعدل ضوضاء منخفض أثناء الكتابة، ومحمية من السوائل والغبار بشكل جيد.

كما من المفترض أن تحصل نسخ MacBook القادمة على هيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم، يزن 1.35 كلغ فقط، مزود بشاشات Retina بمقاس 13 بوصة بمعدل سطوع 500 شمعة/المتر، وتعمل مع ميزة True Tone التي تمنح الصور واقعية كبيرة.

وستحصل الحواسب الجديدة على شريط Touch Bar يعمل باللمس للتحكم بالتطبيقات وأنظمة الصوت والإضاءة، إضافة لميزة Touch ID، ولوحة تحكم Force Touch.

وستعمل بمعالجات Core i7-1068NG7 التي توفر أداء أفضل بكثير من المعالجات المركبة على حواسب MacBook الحالية، وستزود بذاكرة وصول عشوائي 16 و32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعات تصل إلى 4 تيرابايت.

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ومن المفترض أن تزود أنظمة تشغيل هذه الحواسب أيضا بميزة Battery Health Management التي تختبرها آبل حاليا، والتي طورتها لحماية بطاريات الحواسب من التلف وإطالة عمرها الافتراضي.

المصدر: ixbit