ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من التحكم بموسيقى الهاتف عبر الحواسب!

مع انشغال الكثيرين في العمل وراء شاشات الحواسب مؤخرا قررت شركة مايكروسوفت تعديل تطبيق Your Phone الشهير لتمكن المستخدمين من التحكم بالموسيقى التي تعمل في الهواتف من الحاسب مباشرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة طورت مايكروسوفت نسخة جديدة من تطبيق Your Phone لتعمل مع أنظمة "ويندوز 10" الخاصة بالحواسب، وستأتي هذه النسخة بعدة ميزات إضافية منها ميزة تمكن مستخدم الحاسب من مزامنة التطبيق مع هواتف أندرويد ليتمكن من التحكم بالموسيقى التي تعمل بالهواتف عبر الحاسب.

The ecosystem is buliding up.

Download the Your Phone companion app on your smartphone and pair it up with your #Windows10 PC/Laptop



You Can Now Control Your Smartphone's Audio Playback via Your Windows 10 PChttps://t.co/3g3QtnWse4pic.twitter.com/qXb8MtfJIm — Dinesh Udayakumar (@dutechYT) April 30, 2020

وستوفر هذه الميزة في تطبيق Your Phone قائمة تشغيل خاصة تعرض أسماء الأغاني الموجودة في الهاتف، وتمكن المستخدم من تشغيل الأغنية وإيقافها والتحكم بمستوى الصوت، أو الانتقال إلى الأغنية التي توجد بعدها أو قبلها في القائمة.

وكانت مايكروسوفت قد طرحت تطبيق Your Phone منذ بضع سنوات وزودته بميزات لمزامنة الرسائل النصية والإشعارات والصور بين هواتف أندرويد والحواسب العاملة بأنظمة ويندوز، والعام الفائت أدخلت عليه ميزة إضافية تسمح باستخدامه لإجراء المكالمات الصوتية أيضا.

المصدر: ixbt