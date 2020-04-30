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هاتف منافس من هواوي بـ 95$ فقط!

العالم الرقمي و Social media

هاتف منافس من هواوي بـ 95$ فقط!
AW LIM
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أعلن وكلاء شركة هواوي في روسيا عن بدء بيع عدة نماذج جديدة من الهواتف التي طورتها الشركة، منها هاتف HONOR 9S الذي طرح بسعر 95 دولارا فقط.

وبالرغم من سعره الرخيص حصل الهاتف المذكور على مواصفات تعتبر جيدة بالنسبة للهواتف المتوسطة الثمن، وجاء بشاشة بمقاس 5.45 بوصة بدقة عرض (1440/720) بيكسل.

وزودته هواوي بمعالج رباعي النوى من نوع Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت.

كما حصل هذا الجهاز على واجهات تشغيل Magic UI 3.1، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM.

وبالإضافة للهاتف المذكور طرحت هواوي جهازا آخر Honor 9A سعره 150 دولارا، زودته ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير، ومعالج MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية microSD.

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وحصل هذا الجهاز على شاشة بمقاس 6.3 بوصة، وعلى كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، وواجهات تشغيل Magic UI 3.1 المبنية على نظام "أندرويد 10".

وزودته هواوي بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وسيطرح بـ 3 ألوان أساسية هي الأسود والأخضر والأزرق.

المصدر: mobilereview

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