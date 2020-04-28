قريبا..إل جي تطلق هاتفا لم تطرح مثله من قبل!

نشرت شركة إل جي مقطع فيديو أشارت فيه إلى هاتف Velvet الذي ستطلقه في 7 مايو المقبل، ليكون أقوى وأفضل هواتفها على الإطلاق.

ولم يكشف المقطع المواصفات التقنية للهاتف الجديد لكن التسريبات تؤكد أنه سيكون أفضل هواتف إل جي، وسيأتي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+5+5) ميغابيكسل، من بين أفضل كاميرات الأجهزة الذكية، فيها مستشعر لقياس عمق الصورة، وحساسات خاصة تساعدها على التقاط صود عالية الدقة في الظلام.

كما من المفترض أن يحصل هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيسكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة، إضافة لشاشة عالية الدقة بحجم 6.7 بوصة، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.

وسيزود هذه الجهاز بهيكل أنيق مضاد للماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، ومعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، إضافة لبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير، تدعم ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

المصدر: 3dnews