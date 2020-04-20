هكذا سيكون أحد أفضل وأرخص هواتف 5G !

تستعد Honor التابعة لهواوي للكشف عن هاتف ذكي سيكون أحد أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات 5G وأرخصها على الإطلاق.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Honor 10X القادم والذي من المفترض أن تكشف عنه هواوي بشكل رسمي قريبا سيطرح بسعر 200 دولار أو أكثر بقليل، ليكون أرخص الهواتف المتطورة التي ستنافس هواتف سامسونغ وحتى باقي الهواتف الصينية.

ورغم سعره الرخيص سيحصل هذا الجهاز على مواصفات متطورة تمكنه من العمل مع شبكات 5G، منها معالج SoC Kirin 820 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت.

ومن المفترض أن يزود هذا الجهاز بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة أو مثبت على الواجهة الخلفية، إضافة لشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات .

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة فيها مستشعر بصري بدقة 64 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية من المفترض أن تأتي بدقة 16 ميغابيكسل وميزة التعرف على الوجه.

المصدر: ixbt